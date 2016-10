Eutingen "Menschen mit Behinderung kommen kaum ins Rathaus"

Die Vergaben gingen nach kurzer Diskussion an die vorgeschlagenen Bieter. Das Büro Dorner und Partner aus Nagold habe die Planungsleistungen für den Vorentwurf erbracht, so Jöchle. Nun solle es an die weiteren Aufgaben und Vergaben gehen. Die Hauptplanung ging ebenfalls an das Nagolder Büro. "Das Büro hat damals das Gebäude gebaut, der damals junge Architekt ist immer noch dort", lautete die Begründung von der Verwaltung für die Vergabe an besagtes Unternehmen. 240 000 Euro beträgt das Honorar für den Architektenvertrag.

Kritik an Ausschreibung

Ratsmitglied Raphael Sickler fragte sich angesichts der Summe, ob man nicht mit einer öffentlichen Ausschreibung günstiger wegkommen würde.