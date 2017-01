Eutingen-Rohrdorf. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Einbrecher im Schlößleswald in Rohrdorf ihr Unwesen getrieben, teilt die Polizei mit. Auf dem zugänglichen Lagerplatz einer Firma entfernten sie gewaltsam das Vorhängeschloss eines Metallcontainers und entwendeten eine Motorsäge und einen Bolzenschneider. Weiteres Einbruchsobjekt war ein nahegelegenes landwirtschaftliches Anwesen. Hier öffneten die Täter gewaltsam die Türen von vier Containern, zwei Schuppen und einer Reithalle. Sie durchtrennten mit einem Bolzenschneider die Vorhängeschlösser und entfernten die Sicherungsketten. Die Schlösser nahmen sie mit. Aus einem beim Reitstall stehenden Werkstattcontainer klauten sie zwei Motorsägen und einen Trennschleifer. Um auf das Gelände zu kommen, schnitten sie ein Loch in den Maschendrahtzaun. Der Wert des Diebesguts wird auf 2100 Euro geschätzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.