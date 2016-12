Eutingen Mal was anderes: "Joulupuu On Rakennettu"

Einen Ausflug in die Weihnachtsbäckerei unternahmen die rund 20 Kinder, die für ihren Auftritt großen Applaus erhielten. Zur Belohnung verteilte das Team der Kinderinsel Taka Tuka Schokolade an die Kleinen. "Mir hat man gesagt, die kriegen eh schon zu viel Schokolade", lachte Anton Wetzel und übergab im Namen des Liederkranzes eine Spende.

Mit "Alle Jahre wieder" und "Ihr Kinderlein kommet" leiteten die beiden Klarinettistinnen zum Auftritt des Singkreises Rohrdorf über. Dessen Dirigentin Kathrin Schweizer befinde sich aktuell noch in Argentinien im Auslandsstudium, weshalb Matthias Heid spontan eingesprungen sei, dankte Wetzel dem Dirigenten des Weitinger Liederkranzes. Seit September probe er mit den Sängern.

Fünf Mal kam die Gruppe, die unter dem Namen des Rohrdorfer Liederkranzes agiert, zusammen. "Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind", begrüßte Matthias Heid zum besinnlichen Programm. Für das erste Stück sei der Singkreis extra nach Finnland gefahren, denn er habe nicht nur die deutsche Version von "Tannenbäume weit und breit" vortragen wollen. Die erste Strophe sei auf Finnisch und so musste man sich vor Ort beraten lassen, scherzte der Aushilfsdirigent. "Seien Sie also versichert, Sie haben nichts an den Ohren", brachte Matthias Heid die Besucher zum Lachen und spielte die ersten Akkorde zu "Joulupuu On Rakennettu" auf seinem Keyboard. Die Sänger stimmten kräftig mit ein und so wurde ein deutsch-finnischer Mix zum Besten gegeben.

"An Weihnachten steht leider oft der Konsum, das Materielle im Vordergrund. Deshalb haben wir mal ein etwas anderes Weihnachtslied ausgesucht", wies der Dirigent auf "Was frag ich nach Geld und Gut" hin. "In Mitten der Nacht" war ebenso eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, doch auch traditionelle Werke wie "Hört der Engel helle Lieder" wurden aufgeführt.

Zum Abschied sangen alle Besucher gemeinsam mit dem Chor "Fröhliche Weihnacht überall". Die Besucher klatschten laut Beifall für die 17 Sänger und ihren Aushilfsdirigenten, der sein Amt im kommenden Jahr an Dirigentin Kathrin Schweizer übergeben wird. Die Besucher genossen das anhaltende Wetter bei Punsch, Glühwein und warmen Speisen, die der Liederkranz gegen eine Spende ausgab. Der Erlös kommt der Arbeit des Liederkranzes zugute.