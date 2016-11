Eutingen Männergesangverein "Liederkranz" Weitingen in der Krise

Georg Felger sieht gar eine drohende Auflösung des Vereins

Als Aktiver im Ausschuss wurde Jürgen Lambarth bestätigt, ebenso die passiven Auschussmitglieder Hermann Nesch und Albrecht Teufel.

Im Ausschuss müsse die Aufgabenverteilung neu geregelt werden, so Dietmar Kurz und Tobias Schweizer. Die Arbeit müsse auf noch mehr Schultern verteilt werden. Voraussichtlich im Frühjahr will man eine Klausurtagung im Sinne eines "Strategie-Meetings" abhalten, bei der die Zukunft des Vereins Thema ist. Zu klären seien vorrangig die Fragen: "Was wollen wir?", "Was können wir machen?" und "Wie können wir das, was wir wollen und machen auch finanzieren?".

Den Ernst der Lage brachte Georg Felger auf den Punkt, als er im Zusammenhang mit der erfolglosen Kandidatensuche eine Auflösung des Vereins drohen sah.

Dietmar Kurz rief alle dazu auf, sich Gedanken über die Zukunft des Vereins zu machen. Spätestens Ende April 2017 müsse klar sein wie es weitergeht.

Wolfgang Wehle stellte die Frage in den Raum, wie der Verein langfristig denke und ob auch Zusammenschlüsse eine Option seien.