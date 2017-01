Eutingen "Luschdige Bruat" im Wandel

Der Ehrentambour denkt gerne zurück an die Anfangszeit, als Edwin Nesch, August Wetzel, Engelhard Eitelbuß, Martin Häußler und Helmut Stuhlmüller eine Guggenkapelle im Rahmen der Eutinger Narrenzunft ins Leben riefen. "Ich sollte der Tambour sein", berichtet Reule rückblickend. Damals sei er von den Initiatoren überrascht worden. "Ich stell euch eine Guggenkapelle zusammen, aber ob es die nach einem Jahr noch gibt, kann ich nicht versprechen", waren damals seine Worte.

Die Musiker schauten in ihren Bekanntenkreisen und bald taten sich 24 Begeisterte zusammen, die anfänglich noch den sogenannten "Kartoffelsack" trugen. "Wir haben Stoff gekauft, der imprägniert war, und die pinke Glitzerfarbe nicht annahm", erklärt Eddy Reule lachend. Kein Wunder, dass schnell ein neues Kostüm her musste und so fand die "Luschdige Bruat" ihre Farben mit Gelb, Rot und Lila-Blau. Aufwendige Kostüme wurden genäht, von denen einige bei Reule zu Hause entstanden.

Weit reiste die "Luschdige Bruat", denn anfangs gab es nur wenige Guggenkapellen. Um den Sound einmalig zu halten, arrangierte Reule die Lieder für seine Musiker selbst. Im Studio wurde eine CD aufgenommen. "Den ersten Schub haben wir fast vollständig in Amerika verkauft", erinnert er sich. Sie reisten damals gemeinsam nach Florida. Hauptsponsor Massivhaus Schäffner hatte die Guggenkapelle bei einer Art Oktoberfest angemeldet, wofür die Instrumente vorausgeschickt wurden. "Für die Probe haben wir dann Instrumente von außerhalb ausgeliehen." Im 3000-Mann-Zelt am Golf von Mexiko zeigte die "Luschdige Bruat" den Amerikanern dann, was in ihnen steckte.

Guggenkapelle spaltete sich von Narrenzunft ab

Anfangs noch Teil der Eutinger Narrenzunft, spaltete sich die Guggenkapelle ab und ist seither selbstständig. Weitere Höhepunkte folgten bei Umzügen wie in Ettringen im Unterallgäu, wo zum Großteil nur Wagen fahren, und die "Luschdige Bruat" damit ein Hingucker war. Aber auch Auftritte in Frankreich oder beim Faschingsclub in München werden den Mitgliedern im Gedächtnis bleiben. Musikalisch will die "Luschdige Bruat" nun an diese Zeit erinnern. Das zeigten sie bereits am vergangenen Eröffnungsball. Dort präsentierten sie als Gefolge des Grafen von Waldburg das neue Kostüm, dessen Prototyp in der Schweiz entstanden ist. Mit viel Engagement nähten Ehrenamtliche und Mitglieder der "Luschdigen Bruat" die Kostüme. Die Männer tragen einen grünen Mantel, der von weitem einer Rüstung gleicht, jedoch aus Stoff ist. Aus einem Rock und einem Oberteil in den gleichen Farben besteht das Frauenkostüm. "Jeder konnte sich seine eigene Farbe heraussuchen", beschrieb Marcus Wolfersperger. Als Kopfbedeckung dienen nun helle, braune und schwarze Rosshaare. Rund 2300 Arbeitsstunden wurden alleine für das Nähen aufgebracht, ohne den restlichen Aufwand zu rechnen.