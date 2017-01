Eutingen Lohn den langjährigen Einsatz beim TSV

Den Auftakt zum Ehrungsblock machte Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, für den WLSB. Bevor er die WLSB-Ehrennadel in Bronze an einen völlig überraschten Dominik Straub übergab, nutzte er das Forum der Hauptversammlung für eine Rede, in der er eine Lanze für das Ehrenamt brach.

Nach ihm war der Vertreter des Fachverbandes Fußball (WFV) des Bezirks Nördlicher Schwarzwald, der Baisinger Frank Hinterlang, dran. Auch er hatte sich gut auf die Situation vorbereitet und kannte die drei zu Ehrenden – Sebastian Langer, Jürgen Pekari und Norbert Saile – aus seiner langen Spieler- und Schiedsrichtertätigkeit gut und wusste daher zu jedem etwas zu sagen. Alle drei Geehrten erhielten die silberne Ehrennadel des WFV überreicht.

Nach diesen externen Ehrungen stand eine große Reihe an internen Ehrungen an. Manfred Ade und Norbert Sauter wurden einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt.