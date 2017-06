Eutingen Liebe auf den ersten Blick: Kreidler und sein Neoplan

Kurzerhand beschloss Michael Kreidler, den Bus aus dem Jahr 1965 mitzunehmen. "Er ist ein Unikat", blickt er in die Geschichte des Dieselbusses. Das Unternehmen Auwärter baute das Reisemobil 1965 für einen wohlhabenden Schweizer Kunden. Liebevoll ausgestattet, war er jahrelang in Betrieb. 1982 wurde das Fahrzeug dann in einer Scheune am Züricher Flughafen abgestellt. 2007 holte Konrad Auwärter den Bus zurück nach Deutschland und verkaufte ihn dann an Michael Kreidler.

"Als ich ihn gekauft habe, war innen nichts mehr zu retten", sagt Michael Kreidler. Die Holzbauweise habe komplett erneuert werden müssen. 2010 begann er, alles rauszureißen. Viel Zeit und Herzblut steckte er in das "riesige" Reisemobil. Mit großer Freude nahm er es 2015 in Betrieb. "Die erste Fahrt ging zum Gardasee", berichtet er freudig, hält kurz inne und ergänzt: "Da sind wir auf der Rückfahrt in Österreich am Berg stehen geblieben." Der Kupplungsnehmerzylinder hatte versagt und so musste der Bus abgeschleppt werden. An ein herkömmliches Abschleppen des Reisebusses war nicht zu denken: Er hat ein Leergewicht von 9600 Kilogramm. Ein LKW musste her. Der Bus blieb in Österreich und Michael Kreidler fuhr mit dem Mietwagen zurück nach Eutingen. Nachdem er das Ersatzteil besorgt hatte, ging es mit einem Freund zurück nach Österreich. "Wir haben den Bus repariert und seither ist er nicht mehr stehen geblieben – zumindest bisher", lacht er.

An einem Oldtimer könne immer mal wieder was kaputt gehen, weiß der Oldtimerliebhaber. Er sei gerne mit dem Neoplan unterwegs, auch wenn es schwierig sei, in der Hauptsaison mit dem rund zehn Meter langen Bus eine Fläche auf einem Campingplatz zu finden. An der Ziegelhütte dürfte das kein Problem sein, dort ist genügend Ausstellungsfläche für die Oldtimer vorbereitet worden.

Eutingen

Abfahrt an der Bushaltestelle Brobeil: 10.30 und 11.30 Uhr

Rohrdorf Bushaltestelle Mitte: 10.40 und 11.40 Uhr

Weitingen

Bushaltestelle Mitte: 10.45 und 11.45 Uhr

Göttelfingen

Bushaltestelle Mitte 11 und 12 Uhr

Rückfahrten

Der Bus fährt vom Oldtimertreffen um 14 Uhr, 15 Uhr und 15.30 Uhr zurück.