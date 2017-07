Eutingen Letztes Treffen vor den Ferien

Kaum ein Platz war im katholischen Gemeindezentrum frei. Maria Maag, Ute Schneider, Monika Graf und Peggy Wagner von der katholischen Kirchengemeinde Sankt Nikolaus bewirteten mit Kaffee und Kuchen. Unter dem Motto "singen, lachen und lustig sein" begann das Programm. Karl Müssigmann trug das schwäbische Gedicht "Der Rentner" vor, in dem er voller Überzeugung vom Alltag eines Rentners berichtete.

Die Liedhefte wurden erst nach dem Gedicht von Else Wally ausgepackt. "Das ist ein besinnliches Gedicht, was zu Herzen geht", erklärte Wally. Passend zu ihrem Rosengedicht hatte sie sich in Pastellfarben gekleidet und hielt eine gelbe Rose in der Hand.

Die Senioren tauschten sich anschließend aus und kamen auf vergangene Zeiten. "Wir haben früher kein Bad gehabt. Da sind wir in den Bahnhof und haben dort gebadet", denkt ein Senior zurück. Im Keller des Neuen Bahnhofs in Eutingen hatte es Badewannen. "Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen", war man sich einig.