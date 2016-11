Eutingen Legendäre Zeiten sind nun endgültig vorbei

Eutingen-Weitingen. Im Juni dirigierte er noch das Serenadenkonzert des Musikvereins Boll bei Oberndorf. Seine musikalische Karriere begann er mit 15 Jahren 1964 beim Musikverein seines Heimatortes Wittershausen (Kreis Rottweil), wo er Tenorhorn und Tuba spielte.

1970 bis 1973 folgte das Dirigenten- und Tuba-Studium an der Staatlichen Musikhochschule in Trossingen. Seine erste Musikkapelle leitete er in Mühlheim am Bach, wo er über den dort wohnenden Weitinger Musiker Walter "Tiger" Gfrörer auch in Kontakt zum Gäu kam.

1975 stand der Musikverein Weitingen nach einer Zwischenphase der Konsolidierung wieder einmal am Rande des Abgrundes, da zur Jahresmitte der Dirigent gekündigt hatte. Doch auch im Vorsitz stand ein Wechsel an. Wohl als einziger Musikverein in Baden-Württemberg wurde der Weitinger Musikverein damals von keinem Geringeren als dem katholischen Ortspfarrer und Geistlichen Rat, Leo Rupp, geleitet. Dieser hatte, auf Geheiß seines Schulkameraden und Bischofs Georg Moser, eine neue Stelle in Weil im Schönbuch anzutreten. Doch "Don Leone", wie ein Spitzname des Pfarrers lautete, ließ zuvor noch seine "himmlischen Verbindungen" spielen, und es gelang ihm, das Engagement des jungen Dirigenten Rainer Jauch.