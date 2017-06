Eutingen Lebensreise führt von Bayern über Stuttgart nach Weitingen

Einen gewaltigen Einschnitt stellte der Umzug vom idyllischen Dorfleben in die Großstadt Stuttgart im Jahre 1954 dar. Heimisch wurde die Familie Kurz in Stuttgart-Büsnau, mitten im Wald an der Solitude-Rennstrecke. "Das half, das Heimweh zu überwinden."

Die Ferien verbrachte Dietmar Kurz bei seiner Tante hoch droben auf der Schmiedalm in der Nähe von Prien am Chiemsee. Diese Einsamkeit, das Leben mit den Rindern, Rehen und Hirschen in der freien Natur, prägten Kurz sehr. "Im Rückblick gehört dies zu den schönsten Erlebnissen meines Lebens", so der Jubilar.

Er erinnert sich gut an die Nachkriegszeit, wie der Wiederaufbau in Gang kam. Vom Ochsengespann bis zum Mähdrescher sei dieser Umbruch spürbar gewesen. Es war ein Abschied von der harten körperlichen Arbeit hin zu Maschinen unterstützten Lösungen von täglichen Aufgaben.

Für die Eltern war es eine beschwerliche Zeit, um im aufkommenden "Wirtschaftswunderglauben" Teilhabe an dem Ganzen zu erhalten. Kurz erinnert sich, dass noch viel über den Krieg und von Kriegserlebnissen geredet wurde und die Kinder gespannt zuhörten, weil es oft so unglaublich war, was berichtet wurde.

Nach dem damaligen Volksschulabschluss machte Kurz eine Lehre als Großhandelskaufmann. Danach folgte der Wechsel zur Bereitschaftspolizei, wo er in Biberach an der Riss die Ausbildung zum Wachtmeister auf Probe absolvierte. Eine interessante und lehrreiche Zeit, auch für die spätere persönliche sowie berufliche Entwicklung, so der Jubilar.

Dennoch wechselte er in die Autobranche und besuchte die DGB-Abendschule in Stuttgart mit dem Ziel Technischer Fachwirt. In der BMW Niederlassung Stuttgart war Kurz einige Jahre Betriebsratsvorsitzender und Mitglied im Gesamtbetriebsrat der BMW AG in München, bevor er zur IBM Deutschland wechselte.

"Beide Unternehmen hatten eine besondere und gute Unternehmenskultur, dort habe ich respektable Persönlichkeiten kennengelernt, die mein Leben ebenso prägten wie meine Eltern", so Kurz. 28 Jahre war der Jubilar in diesen Unternehmen, der größere Teil dieser Zeit bei IBM.

Wie kommt mal als "g’standener Bayer" nach Weitingen? Kurz‘ Vater nahm viele Jahre am ADAC-Heimatwettbewerb teil, und so lernte man Württemberg kennen. Eine Stempelstelle war im "Adler" in Mühlen, als Dietmar Kurz gerade neun Jahre alt war.

Mitglied in fünf örtlichen Vereinen

Dies spielte später eine Rolle, als er 1983 auf der Suche nach einem Baugrundstück war und Weitingen auch aus dieser Erinnerung heraus priorisiert wurde –­ ein Umzug, diesmal in die andere Richtung, vom Ballungsraum Böblingen/Stuttgart in den ländlich geprägten Raum im Gäu. Seine Frau, seine drei Kinder und die Schwiegereltern leben hier sehr gerne, so Kurz, "und ich tue es auch".

Als Mitglied in fünf örtlichen Vereinen zeige man doch eine tiefe Verbundenheit mit den Menschen "und es gibt auch in sehr ernsten Lebenslagen viele, auf die man sich verlassen kann".

Neben den Stammtischen in Weitingen war auch der Unternehmertreff ein Meilenstein, den Kurz fünf Jahre mit gestaltet hat. Dem Vorschlag von einigen Sängern im Liederkranz, wie Georg Felger und Roland Raible, den wichtigen Posten des ersten Vorsitzenden im Liederkranz zu übernehmen, "konnte ich nicht richtig widersprechen", so Kurz augenzwinkernd.

Er stellte sich 2010 zur Wahl und wurde von der Mitgliederversammlung gewählt. Außer dem Interesse, am Singen zuzuhören, hatte er eigentlich keine Voraussetzungen dafür, erinnert er sich. Die Vereinsarbeit musste erst mal erlernt werden, was mit der Unterstützung aller aber klappte.

"Sieben Jahrzehnte sind nicht viel", resümiert der Jubilar, "aber als Lebensalter ist das doch spürbar." Dies mache sich in vielen Bereichen bemerkbar, auch in der Vereinsarbeit. Manches gehe langsamer, und die Frage nach dem Sinn des Lebens bleibe schwierig. Kurz hält viel vom Grundsatz seiner Eltern: "Wer lebt, soll sich Gutes gönnen, lachen und fröhlich sein sowie den Nächsten respektieren – denn es gibt genügend Dinge, die wir nicht verhindern können."