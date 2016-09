Eutingen Kreisweit im oberen Drittel angekommen

10,10 Euro pro Kubikmeter müssen nun auf der Deponie bezahlt werden. Die Gebühr habe zuvor schon seit langem bei 6,20 Euro pro Kubikmeter gelegen, sagte Jöchle.

Die genehmigte Erweiterung und die damit verbundenen Kosten für Investitionen seien dafür verantwortlich, dass man die Gebühren neu kalkulieren müsse. "Der im Gelände verlegte Sammler des Abwasserzweckverbandes Eutingen-Hochdorf muss wegen der hohen Überschüttung verlegt werden", so steht es in der Vorlage über die Deponie, die noch 34 Jahre genutzt werden könne. Ebenso seien die Kosten für den Deponiebetreiber gestiegen. Außerdem wurden in der Erweiterungsgenehmigung Entwässerungsmulden und Absetzbecken gefordert, die noch im Jahr 2016 hergestellt werden sollen, heißt es weiter.

Mit dem Anstieg der Gebühren für das Abladen von Bodenaushub von 6,20 auf 10,10 Euro steige man landkreisweit bei der Höhe vom unteren in das obere Drittel. Im Durchschnitt kostet der Kubikmeter im Landkreis Freudenstadt zwischen 4,99 und 13,10 Euro.