Eutingen Krämermarkt: Besucherandrang bleibt aus

Überschaubare Besucherzahlen und wenige Stände, mit dieser Bilanz wird der diesjährige Frühjahrstermin in die Marktgeschichte eingehen. Normalerweise erstreckt sich der Eutinger Krämermarkt von Beginn der Markstraße bis fast zum Sportheim, das am Dienstag auch geöffnet hatte. Doch dieses Jahr schien der große Besucherandrang auszubleiben. Scheinbar hatten sich aufgrund des Wetters einige Marktbeschicker aus der weiteren Region nicht auf den Weg gemacht. Ob das Fasnetsende damit in Zusammenhang gebracht werden kann, ist unklar.

Örtliche Vereine wie sonst die Nabu-Gruppe Eutingen oder der CDU Gemeindeverband Eutingen im Gäu, die vergangenes Jahr noch vor Ort waren, wurden auf den Straßen ebenfalls vermisst. Einzig blieb Eutingens Dinnele-Bäck Christian Teufel seinem Standort treu und schmiss den Holzofen an. Fast Heimspiel, denn von der Hinteren Gass am Sonntag beim Umzug verschlug es den Eutinger am Markttag in die Vordere Gass.

So manches Mitglied der Narrenzunft Eutingen legte auf dem Krämermarkt im Häs noch schnell eine Pause ein, bevor es mit dem Bus zum Umzug nach Ergenzingen ging. Im Oktober findet das nächste Mal der Eutinger Krämermarkt statt, dann hoffentlich bei gutem Wetter, sodass zahlreiche Besucher und Marktbeschicker nach Eutingen kommen.