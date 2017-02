Eutingen Kostüme wurden einst von Hand genäht

Als erstes Prinzenpaar werden im Jahr 1957 Hermine Kreidler, gebürtige Platz, und Stefan Platz, genannt. Von da an wurde jedes Jahr ein Prinzenpaar gekrönt. "Das ist eine große Ehre", denkt Prinzessin Melanie Müller, gebürtige Kurbjun, zurück. Sie sei damals von Prinzenpaar-Mutter Lydia Beyerle gefragt worden und habe nicht lange überlegt. Mit Prinz Andreas "Der Lachende" Woppert leitete sie eine Saison lang die Geschicke der NZE. "Wir waren damals bei den Talheimern", erinnert sie sich an den Besuch des befreundeten Talheimer Carnevalsvereins.

Der Umzug durch Eutingen sei kalt gewesen, weiß die Prinzessin noch ganz genau: "Alle hatten Wintermäntel an und waren gut eingepackt. Bei mir ist der Umhang aufgegangen, das war kalt."

Kalt war es auch beim Umzug 1987, als Prinzessin "Süße Susi" Gold und Prinz Klaus "Django" Sökler von der unteren Gass regierten. Während heute die Prinzessin eine Krone trägt, hatten damals sowohl Prinzessin als auch Prinz ein weißes Schiff auf. "Das war nicht mehr aufzufinden", erklärt Susanne Gold, gebürtige Sökler, weshalb sie eine Krone trage. Ihr Originalkleid ließ sich ebenfalls nicht auffinden.

"Damals wurden die Kleider noch selbst genäht", beschreibt sie den großen Aufwand, den eine Hobbynäherin auf sich genommen hatte. Heute würden die Haare der Prinzessin aufwendig hochgesteckt oder Korkenzieher-Locken drapiert werden.

In den 80er-Jahren seien Dauerwellen und lange Mähnen modern gewesen. Auch Prinz Klaus "Django" Söklers Haare reichten bis zum Schlüsselbein. "Das Prinzenpaar hat damals noch den Tanz eröffnet", denkt Susanne zurück, als sie mit ihrem Bruder Klaus Sökler den ersten Tanz des Abends anführte.

Sie seien auch eines der ersten Prinzenpaare gewesen, das eine Rede gehalten habe. Von da an sei es ein Brauch gewesen, an dem bis heute noch festgehalten werde. Das Geschwisterpaar kann sich noch genau daran erinnern, als sie angefragt wurden. "Die Chance musst du ergreifen. Die bekommst du nie wieder", beschreibt Klaus "Django" Sökler die Ehre.

An Gedenken an die "tolle Zeit" suchten die vier im Fundus der NZE nach Umhängen, Diademen und weiterem Schmuck. Von Freunden und Bekannten wurden weitere Kleidungsstücke durch die eigenen ergänzt. "Die Federn haben wir übers Internet bestellt", zeigen die beiden Prinzen auf ihre Hüte, die nach alter Manier mit Fasanfedern geschmückt sind. Orange Buttons mit "50 Jahre Prinzenpaar" ließen die vier sogar extra in Barcelona drucken. "Wir haben die einfach bestellt und jetzt kommen die aus Barcelona", lachen die vier, die mit dem regierenden Prinzenpaar, Prinzessin Kerstin und Prinz Daniel Neuss vom hohen Stützen, auch Tanzrunden am Eröffnungsball anführten.