Eutingen Kosten schossen damals durch die Decke

Eutingen. Vor genau 50 Jahren wurde der damals großzügige Bau mit dem einzigen Lehrschwimmbecken in der Umgebung eingeweiht.

Generationen besuchten die Volksschule unterhalb der Eutinger Kirche. Doch die drei Klassenräume kamen in die Jahre und die Schülerzahl wuchs stetig an. Ein Zitat einer Lehrerin unterstrich die Not: "In diesem Kasten, diesem alten, da kann kein Mensch mehr Schule halten. Die Wände sind so schwarz und trist, und wie die Decke rußig ist."

Ein Schüler erinnert sich, dass es kein Lehrerzimmer, geschweige denn einen Lernmittel- oder Werkraum gab. Auch bei den Themen Pausenhof oder einer ordentlichen Schülertoilette hieß es: Fehlanzeige. "Auf das Plumpsklo gingen die Mädchen nicht. Entweder sie warteten, bis die Schule aus war oder sie gingen in Pausen heim", denken ehemalige Schüler zurück.