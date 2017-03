Eutingen Kopf und Motorik werden gefördert

Zum Motto werden Aufgaben wie Basteln, Singen oder Geschichten lesen umgesetzt. Damit die grauen Zellen angestrengt werden, überlegen sich die Betreuerinnen ein Gedächtnistraining in Form von Rätseln oder kognitiven Aufgaben.

Heute berichten die Senioren von früher. Manche Teilnehmer leiden an Demenz, weshalb für sie Ereignisse in der weiten Vergangenheit präsenter sind und somit das Berichten von diesen leichter fällt. Beim Zeitunglesen erhalten sie einen Bezug zu aktuellen Themen und werden über das Geschehen in der Region informiert.

Da die 76 bis 95 Jahre alten Teilnehmer aus der Umgebung rund um Horb kommen, sind die Gesprächsthemen zu den Zeitungsartikeln ganz unterschiedlich. Jeder Teilnehmer darf sich nach Lust und Tagesverfassung einbringen. Um nicht nur den Kopf, sondern auch die motorischen Fähigkeiten zu fordern und fördern, werden Gymnastikelemente, Tanzen im Sitzen und vieles mehr angeboten.

Hüte wurden kürzlich gebastelt, damit der ehemalige Schulraum im C-Block in bunten Farben erstrahlt und Deko erhält. Das Ausschneiden der Kreise und Herze für die Hüte fällt so manchem Senior nicht leicht. Doch sie nehmen die Herausforderung an und basteln munter weiter.

Informationsaustausch darf dabei nicht fehlen. Alfred Bok aus Nordstetten fühlt sich dabei sichtlich wohl, wenn er auch mit einem Schnuppergast zu den wenigen Männern gehört. "Das macht mir nichts aus", lacht er und meint: "Es dürfen aber auch andere dazukommen." Aus der Umgebung sind einige Senioren da, jedoch dürften noch welche aus der Gemeinde Eutingen hinzukommen.

Das Gesellige steht im Mittelpunkt, erklären die Betreuer, die auf die Senioren eingehen. Daher freuen sie sich, wenn die Gruppe Verstärkung bekommt, damit weiterhin einige Angebote realisiert werden können. Die Kosten sind je nach Pflegestufe unterschiedlich. Mitmachen darf jedoch jeder Senior, egal welchen Alters. Wer Interesse hat, kann hineinschnuppern, beim Sankt Georgstreff, immer dienstags von 12 bis 17 Uhr.