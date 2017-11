Eutingen Konkurrenz zu groß: wenige Besucher

Einige Großveranstaltungen und ein Kinotag – die Verwaltung wollte wohl für jeden Geschmack etwas bereithalten. "Wahrscheinlich war kein anderer Termin mehr frei", rätselt Luis Thümmler, warum ausgerechnet dieser Termin gewählt wurde.

Für die kommende Zeit sei das Kinomobil gut ausgebucht. Fast ein Jahr vorher müsste man Termine reservieren, erklärt Claudia Belz. Als sie den Herbsttermin geplant habe, stand noch nichts vom Theater des SVE im Kalender. Nun sei aber bekannt, dass der SVE sein Theater immer am letzten Wochenende der Herbstferien aufführe. So werde dies auch im kommenden Jahr bei der Planung des Kinotags berücksichtigt, der daher am Sonntag, 28. Oktober, zu Beginn der Herbstferien stattfinden soll.

Im Frühjahr sei er auf Anfang Juni festgesetzt, weil sich dort keine anderen Veranstaltungen finden. Terminkollisionen könnten trotzdem vorkommen, so wie beim "Pubertier". "Den Film haben wir ganz frisch im Novemberprogramm, daher haben wir noch keine Erfahrungen", sagt Thümmler. In Eutingen besuchten nur 14 Zuschauer die Abendvorstellung.

Wäre in Zukunft die Nachfrage nach dem Abendfilm niedrig, müsse die Verwaltung darüber beratschlagen. "Zur Not gibt es nur noch zwei Filme, für Kinder und Jugendliche", meint Claudia Belz.

Auf den Sonntag wolle sie nur in Ausnahmesituationen ausweichen, denn der letzte Film daure bis in die späten Abendstunden. Für den nächsten Kinotermin hofft sie daher, dass zahlreiche Besucher das Angebot wahrnehmen, dann werde es auch weiterhin das Kino im Bürgerzentrum geben