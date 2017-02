Eutingen "Kommando Zisch" ist abgelöst

Zu Gast sind beim diesjährigen Weitinger Showtanzabend die "Roten Funken" aus Waldachtal, die Tanzgarden aus Eutingen, Felldorf und Vöhringen, das Jugendballett und das Hofballett aus Empfingen, die Showtanzgruppe Bad Niedernau, "4 zu 4" Bösingen, die "No Names" Bildechingen, "Steps of Passions" der Narrhalla Boll und "Just Dance" des TSV Stein. Die Band "Overall" sorgt wiederum für gute Tanz- und Stimmungsmusik. Der Showtanzabend beginnt um 20 Uhr, Einlass in die Halle ist ab 19 Uhr.