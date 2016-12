Eutingen Klemm 25 vermittelt ein einmaliges Gefühl vom Fliegen

Eu tingen (af). Einer der Vorschläge des Uni-Ideenwettbewerbs wird nun umgesetzt: Die Flugsportgemeinschaft (FSG) bietet Veranstaltungen auf dem Fluggelände an. Premiere feiert sie mit einem Vortrag und Erlebnisnachmittag am Sonntag, 11. Dezember, ab 15 Uhr in der Gaststätte "Der Flieger" auf dem Fluggelände. Der Eintritt ist frei.