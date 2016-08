Eutingen Kleintierzüchter zeigen Geflügel

Wegen RHD-Virus können in Eutingen keine Kaninchen ausgestellt werden. Veranstalter: „Trotzdem eine schöne Vielfalt.“

Eutingen. "Es sind zwar weniger Tiere als gewohnt. Aber wir hatten trotzdem eine schöne Vielfalt", erklärt Anton Scherrmann, der bei der Siegerehrung die Rolle des Vorsitzenden Thomas Platz übernahm. Er dankte allen Helfern, die zu einer gelungenen Jungtierschau beigetragen hatten.

Nadine Hertel und Team sorgte am Samstagnachmittag für ein Kinderprogramm, bei dem die kleinen Besucher auch etwas zu essen und trinken bekamen. An beiden Tagen herrschte in der Hasenhaus-Küche reger Betrieb. Trotz des RHD-Virus gab es Hasenbratwürste, die gut nachgefragt waren.