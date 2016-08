Eutingen Kleiner Ersatz für die gestohlenen Heimattage

Doch nicht nur im Gäu Pub Krone gibt es einen kleinen Ersatz für die gestohlenen Heimattage. Die Hoamet plant einen Infostand für auswärtige Gäste, die von der Absage möglicherweise nichts erfahren haben.

Zudem wird die Christl­gruppe mit dem Hoamethäs in den Flecken gehen, sagt Christl Winker. Die Erlöse der Verkäufe an den Strohballen am Brunnen werden wie bisher erneut für das öffentliche WC gespendet.

Der Frust über den Ausfall ist aber auch bei ihr deutlich zu spüren. Warum die Straßenbauarbeiten alle in den Ferien stattfinden müssten, fragt sich Christl Winker – und sicher nicht nur sie. Dorffeste wie die Heimattage brauche man einfach. Vereine und das Ehrenamt allgemein hätten es ohnehin schon schwer aufgrund der gesamten Auflagen. Nun müsse gar eine erfolgreiche Veranstaltung komplett abgesagt werden.