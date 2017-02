Eutingen Kinder und Karriere unter einem Hut

Als sie auf einem Fest in Rexingen bediente, fiel ihr Helmut Müssigmann aus Göttelfingen auf. Ihn heiratete sie 1970 in der Wallfahrtskapelle Heiligenbronn und zog 1974 ins Eigenheim nach Göttelfingen. Zwei Mädchen und ein Junge kamen zur Welt. "Elternzeit, das gab es damals noch nicht und auch keine Ganztagesbetreuung im Kindergarten", erinnert sie sich an die Jahre, als sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen musste, wobei sie ihre Schwiegereltern unterstützten. Sie arbeitete bis zur Geburt ihres Sohnes im Brüninghaus in Horb.

Neben der Familie spielt auch der Sport eine große Rolle in ihrem Leben. Sie kickte jahrelang in einigen Damenmannschaften in der Region. Vor allem bei den Damen des VfL Hochdorf war sie erfolgreich. Als großer Fan des FC Göttelfingen durfte sie bei den Spielen nicht fehlen und lebte ihre Begeisterung auf dem Sportplatz auch lautstark aus.

Mit der Gründung der Tennisabteilung des FC Göttelfingen trat sie dieser 1980 bei und spielte in der Damen- und Damen-40-Mannschaft. Sportliche Auszeichnungen hat sie einige, wozu die 13 Einzel- und neun Doppelvereinsmeistertitel gehören. Zehn Jahre lang war sie Jugendwartin der Tennisabteilung.

Ihre große Leidenschaft haben ihre Kinder übernommen, wobei Sohn Holger Müssigmann vor Kurzem zum Tennisabteilungsleiter gewählt wurde.

Eine weitere Leidenschaft war für Anita Müssigmann das Skifahren, weshalb sie regelmäßig mit ihrer Skifahrergruppe in See im Paznauntal zu Gast war.

Sie hat immer ein offenes Ohr für ihre sieben Enkelkinder

Aus gesundheitlichen Gründen gab sie das Tennisspielen und Skifahren auf, der Sport spielt trotzdem weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Sie fährt gerne Fahrrad oder geht spazieren.

Als ihr Mann schwer erkrankte, kümmerte sie sich aufopferungsvoll um ihn. Auch für ihre Familie – zu der mittlerweile sieben Enkelkinder gehören – hat sie immer ein offenes Ohr und ist da, wenn sie gebraucht wird.

Mit ihrer Familie und den Enkelkindern stößt sie heute auf 70 Jahre an, gefeiert wird der runde Geburtstag am Wochenende im Sportheim in Göttelfingen.