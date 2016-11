Eutingen Kinder trotzen nasskaltem Wetter

Kaum jemand, der sich nicht an seine Kindheit und seine eigene Laterne zurückerinnern kann. Die Knirpse aus Rohrdorf werden dies sicher eines Tages auch tun. Wie jedes Jahr war der Platz vor dem Kindergarten "Taka-Tuka-Land" auch heuer am Martinstag, den 11.11., der Treffpunkt für alle Laternenläufer – ob ganz groß oder ganz klein. Gut 35 Kinder und mindestens doppelt so viele Erwachsene freuten sich, dass man trotz nasskaltem Wetter zumindest einen kleinen Laternenrundgang starten konnte. Dem "Heiligen Sankt Martin" (Eberhard Schweizer) hatte man wegen der unbeständigen Wetterlage noch kurz vor Beginn der Veranstaltung abgesagt. Man wollte ihm und seinem Pferd nicht zumuten, durch die Kälte zu reiten. Und auch die anschließende Hocketse hatte man vorsorglich in die Halle verlagert.

Hightech-Laternen

Den Kindern, alle warm eingepackt, machte das Wetter jedoch scheinbar gar nichts aus. Zusammen mit dem Erzieherinnen-Team hatten die "Taka-Tuka-Land"-Kinder wieder die nachhaltig konstruierten Holzlaternen mit schönen Martins-Motiven neu beklebt, und die Kinder liefen stolz mit ihren "echten", selbst gebastelten Laternen, in denen ein Teelicht brannte, herum. Dazwischen sah man auch viele Hightech-Laternen, mit Batterie-Leuchtstab und elektrischem Licht. "Ist nicht so gefährlich und das Licht geht auch nicht ständig aus", wusste eine Oma, die mit ihrem Enkelkind am St. Martins-Umzug teilnahm. Bis man jedoch losmarschieren konnte, dauerte es noch eine kleine Weile und die Wartezeit wurde mit dem bekanntesten Martins-Lied "Laterne, Laterne" überbrückt.