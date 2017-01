Eutingen Kettensägen-Künstler formt filigrane Adler

Den Adler hat sich die Fluggemeinschaft Eutingen herausgesucht, weil sie viel mit dem Vogel verbindet. Zum einen trägt das Flugzeug Aquila A210 den italienischen Adlertitel. Zum anderen ist das Fluggelände eine Art Adlerhorst, in den die Flugzeuge immer wieder zurückkehren.

Fluggemeinschaft weiß genau, was sie will

Beeinflusst habe der Künstler die Fluggemeinschaft nicht, auch wenn sein erstes Kettensägen-Werk ein 3,50 Meter hoher Weißkopfseeadler war. "Ich habe viele Vorschläge gemacht und gefragt, ob sie nicht einen Waldgeist wollen", berichtet "Wolle" Saile. Einige seiner abfotografierten Kunstwerke hat er zur Auswahl gestellt. Die Fluggemeinschaft blieb dem Adler-Wunsch treu und ließ den Baum bei der Fäll-Aktion rund um die Gaststätte auf zwei Meter Höhe stehen.

Der 51-jährige Künstler erschuf einen freistehenden Adler, der die Flügel streckt. Stolz blickt der zweite, fast ein Meter große Adler zur Straße. "Wie ein Beobachter", sagt Flieger-Wirtin Maria Ertana lachend. Sie ist von den beiden Kunstwerken ihres Gastes begeistert, der bei einem Wirtshausbesuch von der Baumfällaktion erfuhr. Unentgeltlich bot er seine Kunst an, die sich ohne Schwierigkeiten umsetzen ließ. "Ich mach das schon 20 Jahre, da kann man es oder man sollte es lassen", sagt "Wolle" Saile lachend. Bereits in der fünften Klasse habe er gerne in Erdkunde auf der Tafel gemalt. "Da hat die Lehrerin gesagt: ›Du machst weiter und ich setze mich‹", sagt er rückblickend.

In seiner Familie sei jedoch keiner Maler. Sein Vater sei Musiker gewesen, habe diese Kunst allerdings nicht weitergegeben. Woher dann das "Frei-Schnauze-Zusägen" mit der Motorsäge komme, wisse er nicht. "Das liegt mir halt", sagt er bescheiden. So zeichnete er auch auf den zweigabligen Baum nichts auf. Das klappt laut Wolle Saile auch so. Er könne sich nicht versägen, außerdem bessere er ja auch noch nach.

Im Baum waren jedoch zwei dicke Schrauben versteck, weshalb er unfreiwilligerweise eine Pause einlegen und die Motorsäge richten lassen musste. Nach dem Weihnachtsgeschäft ging der 51-Jährige unbeirrt an die Arbeit.

Wetterverhältnisse behindern Feinschliff

Nun steht noch das Finalisieren an. "Ich bin so gut wie fertig", sagt er. Nur an den Flügeln müsse er noch arbeiten. Auch der Feinschliff sei noch nötig. Der Schnee hindere ihn gerade jedoch an diesen Arbeiten. "Da schaff ich lieber im Trockenen", erklärt er. Bei gutem Wetter soll noch ein Holzlack aufgebracht werden, um die Beständigkeit des Kunstwerks zu erhöhen. Danach sollen die beiden Adler fertig sein, die dann königlich auf das Fluggelände hinweisen können.