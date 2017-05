Eutingen Keller nach Unwetter überflutet

Eine Gruppe der Feuerwehrabteilung wurde daher zum "H2", zum Hochwassereinsatz, gerufen. Drei Bereitschaftsgruppen in Eutingen rotieren. Je nach Einsatzgröße wird nur ein Teil alarmiert.

Das war auch jetzt der Fall. "Die Menge war nicht das Problem, aber das Wasser verteilte sich in den Räumen des Kellers", erklärte Plaz. Die neuen Pumpen kamen zum Einsatz, denn beim vergangenen Hochwassereinsatz am Hochdorfer Bahnhof seien die früheren Pumpen aufgrund von Alterserscheinungen "in Rauch aufgegangen" (wir berichteten). "Die Neuanschaffung hat sich gelohnt", hob Plaz hervor, dass innerhalb von 30 Minuten der Keller des Neubaus vom Wasser befreit war.

Er ist froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wasser sei zwar unangenehm, aber vor dem gefürchteten Blitzeinschlag blieb die Gemeinde verschont.