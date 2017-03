Eutingen Keine Unfallgefahren im Gegenverkehr

Die Verkehrsbehörde der Stadt Horb sei für die Maßnahme zuständig und habe mit dem Kreisstraßenbauamt den Umleitungsplan erstellt. Da beiden bekannt sei, dass ortskundige oder mit Navigationsgerät ausgestattete Auto- und Lkw-Fahrer gerne kürzere Strecken nehmen, wurden die K 4709 und die K 4711 als "unechte" Einbahnstraßen ausgeschildert, meint Eisele.

Beide Straßen seien eng und aufgrund ihres Zustandes bereits mit einer Tonnagebegrenzung belegt. Daher wurden sie während der Bauzeit zu "unechten" Einbahnstraßen umfunktioniert. Sabine Eisele führt aus: "Mit dieser Maßnahme will man den durch die Sperrung zu erwartenden Mehrverkehr kanalisieren und so mögliche Unfallgefahren im Gegenverkehr vermeiden."

Für so manchen Eutinger ein Grund zur Freude: "Ich fahre die Strecke nicht gerne, weil oft jemand in der Kurve entgegenkommt und da hat es schon einmal gekracht." Vor allem ältere Autofahrer nehmen eher die viel befahrene Strecke über die B 14 nach Bildechingen auf sich, um nach Horb zu kommen. "Das ist mir einfach zu eng und zu holprig", steigt eine 83-jährige Eutingerin ins Auto ein und steuert die B 14 an.

Bereits vor einigen Jahren, als die Sanierung der Bahnbrücken im Gespräch war, überlegten ältere Eutinger, wann die Straße nach Mühlen zuletzt komplett saniert wurde. "Das ist ab dem Wald eine der schlimmsten Buckelpisten in der Region", sagt ein Anwohner.

Lange Wartezeiten liegen zwischen den Autos. "Wer die Strecke schon immer genutzt hat, wird sie auch während der Umleitungszeit wählen. Der Rest fährt trotz Mehrverkehr die Umleitung", ist sich der Anwohner sicher.

Auf Anfragen unserer Zeitung haben einige Leser erklärt, dass sie von der Umleitung bisher nur wenig zu spüren bekommen. Die "unechte" Einbahnstraße scheint einen Großteil der Eutinger kaum zu interessieren.

Öfter kam die Frage auf, wann die K 4709 Richtung Mühlen saniert wird. Doch da knüpft das Landratsamt an die Aussage im Zuge der Bahnbrückensanierung an: "Eine Sanierung der K 4709 ist aktuell nicht geplant."