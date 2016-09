Eutingen Kein Besserer auf der ganzen Welt zu finden

Jöchle betonte, dass der Schießsport mit Schwarzpulver nicht so stark im Fokus stehe wie andere Sportarten und auch nicht olympisch sei. Wäre das der Fall, hätten die Bailers eine große Chance auf einen Olympiasieg, sagte der Bürgermeister.

"Auf der Welt gibt es keinen Besseren als Sie", leitete er zu den Ergebnissen über, die er sich fein säuberlich notiert hatte. "Sie haben den ganzen Medaillensatz: Bronze, Silber und Gold", setzte Jöchle zum Fragenmarathon an.

Er erfuhr, dass die Waffen als Dienstgewehr beschrieben wurden, weil sie einmal in einem Krieg im Einsatz waren und damit Originale sind. Gold bekam der Weltmeister im Vetterli "R" (50 Meter Perkussionsgewehr stehend). "Wir sagen Perkussionsgewehr dazu", erklärte Alfred Bailer, dass Vetterli "R" aus der Schweiz stamme.

In der Mannschaftswertung errang Bailer noch zwei Mal Gold, in den Disziplinen 50 Meter Muskete und 100 Meter Dienstgewehr. Mit Pennsylvania "R", 50 Meter Steinschloss, erreichte er Bronze, ebenfalls in der Mannschaftswertung mit dem Dienstgewehr.

Silber sicherte sich der Eutinger zusammen mit Frank Börtzler und Michael Frey (257 Ringe) in Wedgnock (Steinschlossgewehr 100 Meter). "Das passt zu unserem Geschenk", verwies Jöchle auf den Gutschein für das Schloss Haigerloch, wo das Ambiente an die Zeiten erinnerte, als die historischen Gewehre noch im Einsatz waren.

Damit würdigte die Gemeinde den Erfolg, verbunden mit dem Wunsch, dass die ruhige Hand anhalte und Alfred Bailer weitere Meisterschaften für sich entscheide.

Bei den nächsten Meisterschaften werde er antreten, doch 2022 setze er aus. Dann würde es mit dem Flugzeug nach Rio (Brasilien) gehen. "Da sitze ich nicht rein", erklärte Bailer, dass er nicht fliegen werde. Er habe sich von seinem Vater zum Vorderladerschießen überreden lassen, meinte Alfred Bailer. Und so keimte bei den Anwesenden die Hoffnung auf, dass er auch 2022 in Rio an den Start gehen könnte.