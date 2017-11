Eutingen Karin Ruivo-Marghalo ist die Nachfolgerin von Stefan Wally

Auftakt war mit der Christkönigsandacht mit Mesnerpräses Diakon Klaus Konrad (Horb) in der St. Nikolauskirche in Göttelfingen. Dann ging es zum Austausch ins Katholischen Gemeindezentrum, wo es Kaffee und Kuchen gab.

Dort gab es einen großen Bahnhof, nicht zuletzt auch zur Verabschiedung ihres über 19 Jahre in der Dekanatsleitung tätigen Kollegen Stefan Wally und dessen Frau Else, die in Göttelfingen 36 Jahre im kirchlichen Dienst tätig gewesen waren (wir berichteten).

Stefan Wally hatte sich auch in seiner Aufgabe als Dekanatsmesnerleiter wohl gefühlt und diese Aufgabe der Gemeinschaft gerne ausgeführt und das Dekanat auch auf Diözesanebene vertreten. Er hat jedes Jahr die Diözesantage und sonstige Treffen in der Diözese besucht.