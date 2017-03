Eutingen Jim Knopf reist durch das schöne Lummerland

"Ich bin ganz baff und habe nicht damit gerechnet, dass so viele kommen. Das sprengt ja den Saal", so Katharina Rathgeber, Jugendleiterin des Musikvereins Baisingen, erfreut. Als Gastgeberin stellte sie das Jugendorchester vor, das die Musikvereine Göttelfingen und Baisingen gemeinsam führen. Von Seiten der Baisinger dürfe noch gerne Verstärkung dazu kommen.

Melanie Deibler, Jugendleiterin des MV Göttelfingen, zählte fünf Kinder in der musikalischen Früherziehung und zehn Jungmusiker. "Wir finden es super, dass wir mit Baisingen musizieren können", sagte sie. 21 Musiker im Jugendorchester zeigten mit "Summer Night", "YMCA", "I Do It For You" und "Pomp and Circumstance" was sie alles können.

"Heute leite ich die Kapelle", entschuldigte Lisa Jöchle Jugenddirigentin Corinna Jöchle. Viel Applaus erhielt der Nachwuchs für seine Umsetzung. Die Jüngsten, darunter Lukas Wally, Timo Flaig und Lenn Müller, zeigten an der Blockflöte, was sie gelernt hatten. Maren Küfer hatte sich für den Klarinettenpart Herausforderungen ausgesucht und erhielt viel Applaus, ebenso wie Amelie Schweizer, Anne Flaig und Saskia Neff an den Klarinetten.