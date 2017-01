Eutingen Innensanierung läuft schon bald an

Grund hierfür war, dass bei der Kirchenerweiterung vor 30 Jahren die Dachsparren und Auffanglager ohne Isolierung einfach in Beton gelegt wurden. Darum war das Holz an den Enden schon ziemlich angegriffen. Den massiven Betonsturz abzuspitzen war laut Aussage der Beteiligten eine echte "Sträflingsarbeit" und nahm statt der ursprünglich berechneten rund 70 Stunden annähernd das Fünffache an.

Der erste Teil der Arbeiten sollte nach deren Planung Ende November abgeschlossen sein. Doch sind die neuen Stromleitungen noch nicht fertig, weshalb auch der neue Dachboden noch nicht verlegt werden konnte. Die Arbeiten am und im Treppenhaus zum Turm und zur Empore sind ebenfalls noch nicht angeschlossen.

Maßwerk eines Südfensters wird nun ebenfalls erneuert

So gut wie fertig sind hingegen die wichtigsten Maßnahmen wie die Sanierung des Dachtragwerks, die Außenarbeiten mit neuem Farbanstrich und teilweise neuem Verputz, die Flaschner- und Steinmetzarbeiten am Gebäudesockel und an den Strebepfeilern des Chors.

Restauriert wurde das ehemalige Südportal aus dem Jahre 1657 samt des Sandsteingewändes, das zum großen Teil aus dem Jahr 1504 stammt. Links neben dem ehemaligen Portal muss noch ein Sockelstein ersetzt werden, ebenso müssen die Fugen zwischen Pflaster und Gebäudesockeln des Chores noch abgedichtet werden.

Mit dem nun genehmigten zweiten Teil der Kirchensanierung kann auch das Maßwerk eines Südfensters erneuert werden. Nachdem die Genehmigung nun da ist, können die Ausschreibungen für die Arbeiten der Innensanierung nun erfolgen. Start könnte schon Ende Februar sein, so Lothar Schurer, langjähriger Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates und Bauexperte der Kirchengemeinde.

Das nach wie vor den Innenraum dominierende Gerüst steht nicht im Zusammenhang mit der Innensanierung, sondern musste wegen des Arbeitsschutzes für die Dacharbeiten erstellt werden. Es sollte als Sicherheit dienen, falls ein Arbeiter vom Dachgebälk gestürzt wäre.

Nachdem auch das zweite Geschoss des Kirchendaches nun einen Holzboden erhalten hat, kann dies künftig auch ohne Gerüst nicht mehr geschehen. Das Gerüst ist als reine Vorsorge erstellt worden, denn ein solch schwerer Unfall ist während der Arbeiten zum Glück nicht passiert.