Eutingen In der Laterne vereint

Die Kinder liefen stolz mit ihren "echten", selbst gebastelten Laternen, in denen ein Teelicht brannte, herum. Da- zwischen sah man auch Hightech-Laternen mit Batterie-Leuchtstab und elektrischem Licht. "Ist nicht so gefährlich und das Licht geht auch nicht ständig aus", wusste eine Oma, die mit ihrem Enkelkind am Umzug teilnahm.

Bis man losmarschieren konnte, dauerte es eine kleine Weile, und die Wartezeit wurde von den etwas größeren Kindern mit der gesungenen Geschichte vom heiligen Martin und dem tollen Sketch vom Rübchen, das sich nicht aus dem Acker ziehen lassen wollte, das sie extra für diesen Abend eingeübt hatten, überbrückt.

Dann war es aber soweit. St. Martin war da, die Herren von der Feuerwehr hatten die Umzugsstrecke rund um den Kindergarten weitläufig gesichert, und singend ging der Umzug los. An mehreren Station gab es eine Pause, die genutzt wurde, um Martinslieder zu singen. Drei Jungmusiker sorgten für die musikalische Unterstützung. Neben "Laterne, Laterne" ist wohl "Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir – oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir" das bekannteste Martinslied, das natürlich auch an diesem Abend durch die Straßen erklang.

Nach der Laternenlauf-Runde traf man sich zum gemütlichen Beisammensein mit Glühwein, Kinderpunsch und Roten Würsten vor dem Kindergarten. Der Elternbeirat hatte für die nötigen Sitzgelegenheiten und die restliche Infrastruktur für diese St.-Martins-Hocketse gesorgt. Für die bleibenden Momente sorgten die Kinder jedoch selbst.