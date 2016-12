Eutingen Immer wieder hören Kinder das Stroh rascheln

Eutingen. An der Göttelfinger Korntalhalle trafen sich die Kinder mit ihren Laternen, Fackeln und Lichtern, um mit den Erwachsenen zum nahegelegenen Gelände zu gehen. Dort angekommen schauten sich die Kleinen gleich nach den Ziegen um, während die Organisatoren des Kinderhauses Fantadu und vom Sankt-Georg-Kindergarten den Zauber der Stallweihnacht starteten. Dieser fand im Rahmen der Vorlesereihe der beiden Kindergärten statt und bildete den Abschluss.

Kerstin Kehm hatte sich große Mühe gemacht und die Geschichte "Der kleine Igel feiert Weihnachten" liebevoll vorbereitet. Sie erzählte vom Igel, der kurz vor Weihnachten gar nicht wusste, wie er das Fest der Liebe feiern sollte. "Er hatte gar nichts Weihnachtliches in seinem Haus. Da klopfte es an die Tür", las die Göttelfingerin vor und wirklich klopfte es leise im Hintergrund, denn die 13 Ziegen des Nabu befanden sich im Außengelände. Sie waren während der Weihnachtsgeschichte ganz rastlos. Immer wieder hörten die Kinder das Rascheln des Strohs und das Poltern der Ziegen, worauf sie lachen mussten. Der Geschichte von Kerstin Kehm tat das aber keinen Abbruch, hatte sie diese doch ganz lebendig gestaltet.

Um den Kindern zu zeigen, dass es nicht auf die Menge oder den Wert der Geschenke ankommt, holte Kerstin Kehm Beispiele hervor. Der Dachs in der Geschichte bekam ein Buch, der Vogel einen mit Nüssen gefüllten Strumpf und die Maus einen Glitzerzweig. Plötzlich klopfte es wieder an die Tür. In diesem Moment sprangen die Ziegen gegen etwas, sodass es nicht nur in der Geschichte polterte. "Hey, die Ziegen", lachte die dreijährige Lisa, doch Angst hatte sie keine. Sie wartete schon, dass die Geschichte zu Ende erzählt war, damit sie die Ziegen besuchen konnte.