Eutingen Im Sport und Kochen immer Spitze

Geboren wurde Mayer in Traben-Trabach an der Mosel. Durch beruflich bedingte Wohnungswechsel der Eltern kam er als Jugendlicher unter anderem nach Maichingen, Schwäbisch Gmünd und Mössingen. Nach dem Schulabschluss stieg er von 1959 bis 1963 in den elterlichen Gasthof Adler in Mössingen ein. Danach machte er seine Kochlehre im Schramberger Hotel Bären, um nach der Bundeswehrzeit bis 1976 wieder in den elterlichen Gasthof zurückzukehren. Anschließend war er drei Jahre lang selbstständig als Wirt im Gasthof Ochsen in Ofterdingen. Im September 1979 wechselte er "zum Daimler" nach Sindelfingen.

Aus seinen beiden Ehen gingen die längst verheirateten Kinder Manuela und Michael hervor sowie Anna-Lena (19) und Moritz (17). Letztere wohnen mit ihm in Rohrdorf. Aus der ersten Ehe hat er vier Enkel und zwei Urenkel.

Das ehrenamtliche Engagement Werner Mayers galt und gilt seit 1979 dem Tennissport in Weitingen. Nach mehrjähriger Ausschusszugehörigkeit wurde er 1994 Vorsitzender und führte den Club bis 2001 und danach übergangsweise von März bis Oktober 2004.