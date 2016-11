Eutingen im Gäu Übung: Feuerwehr rettet Verletzte aus Firma

Mit zwei Atemschutzträger-Trupps im Wechsel drang man in das völlig verqualmte Gebäude ein und suchte – auch mit Hilfe der Wärmebildkamera – nach den Vermissten. Der junge Mann, der vor dem Haus lag und sich eine Kopfplatzwunde zuzog, konnte schnell den Helfern der DRK-Ortsgruppe übergeben werden, bei den anderen Verletzten, beide mit Rauchgasvergiftungen, dauerte es doch eine gewisse Zeit, bis diese gerettet werden konnten. Parallel bauten die Kameraden, die mit der Brandbekämpfung betraut waren, zum einen den Löschangriff von der östlichen Vorderseite her auf, während die Mannschaft, die mit dem Tanklöschfahrzeug der Eutinger Gesamtwehr unterwegs war, von der Westseite her löschte und eine Riegelstellung zwischen Brandherd und den angrenzenden Wohnhäusern aufbaute.

Viele Bürger schauten bei dieser Übung zu und erlebten neben einem starken Einsatz von Feuerwehr und DRK auch gelebten Egoismus pur. Anlieger des Walddörfer-Hauses fuhren noch während der Übung mit ihrem Auto, unter Umgehung aller Straßensperren, direkt in das Szenario rein. Feuerwehrleute mussten Schläuche und Equipment wegräumen, damit das Pärchen direkt vor Haus fahren konnte. Ein Vorgang, der bei den Zuschauern und vor allem bei den Einsatzkräften für mehr als nur Verwunderung sorgte. Nur gut, dass es sich um eine Übung handelte, denn diese Anfahrt stand so nicht im Ablaufprogramm.

Einsatzkräfte müssen rasch vor Ort sein

In seiner Manöverkritik durften sowohl Abteilungskommandant Klaus Schweizer als auch Gesamtkommandant Albrecht Teufel von einer sehr gelungenen Jahreshauptübung sprechen. Für das DRK, das unter Einsatzleiter Herbert Herzog vor Ort war, lobte Stefan Platz die Zusammenarbeit beider Gruppen. "Wir waren nie im Gefahrenbereich und die Feuerwehr-Kameraden lieferten uns die Verletzten ›frei Haus‹ ins Lazarett", hob er hervor.

Auch Hausherr Walddörfer lobte das schnelle und fachmännische Handeln beider Gruppen. Er, dem 1989 das gesamte Anwesen abbrannte, wusste, wie schnell ein Brand um sich greifen kann. "Wenn‘s länger als zehn Minuten dauert, bis die Feuerwehr da ist, dann steht das Haus meistens in Flammen und kann nicht mehr gerettet werden – hier war die Wehr schon nach wenigen Minuten da", so seine Einschätzung der Lage. "Feiert heute Abend noch schön, aber nicht zu lange" gab der Ortsvorsteher den beiden Abteilungen noch mit auf den Weg.