Eutingen Im Gäu ist er als "Hochdorfer Tierarzt" bekannt gewesen

Auf ein ereignisreiches Leben blickt Familie Hagenlocher zurück, denn Horst Hagenlocher hatte zahlreiche Interessen, Aufgaben und Ämter. Nach dem Erlangen des so genannten Notabiturs am Hermann-Hesse-Gymnasium in Calw begann er die Wehrmacht-Grundausbildung in Karlsruhe und kam später nach Belfort. Die Zeit an der Heeresveterinärakademie in Hannover mit Kriegseinsätzen in Russland und Frankreich hatte ihn stark geprägt. Auch die spätere amerikanische Kriegsgefangenschaft hinterließ Spuren, weshalb sich der Tierarzt Zeit seines Lebens für die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Israel einsetzte. 1976 gründete er die deutsch-israelische Tierärztegesellschaft DITG und wurde deren Vorsitzender. Immer wieder besuchte er die ausgewanderten Rexinger Juden in Israel und fand Freunde. Sein Studium der Veterinärmedizin schloss er mit dem Staatsexamen in Hannover ab, kam dann als Assistent in eine Tierarztpraxis nach Riedlingen, Bad Schussenried und Bad Waldsee.

Mit nur 25 Jahren kaufte er seinen Großeltern ein Grundstück beim Hochdorfer Bahnhof ab und baute dort sein Wohnhaus, in dem er sich als praktizierender Tierarzt niederließ. Obwohl die Markung zu Eutingen gehört, war Hagenlocher im Gäu als "Hochdorfer Tierarzt" bekannt. Zur Niederlassung beim Hochdorfer Bahnhof kam die Einrichtung einer Kleintierpraxis in Nagold dazu, denn er übernahm die Nachbarpraxis mit Schlachthaus.

Einen Namen machte er sich weit darüber hinaus. 1962 gründete er den Landesverband der Praktizierenden Tierärzte Südwürttemberg-Hohenzollern und wurde fünf Jahre später Präsident des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte. "Die praktizierenden Tierärzte hatten damals eine ganz andere Stellung. Mein Mann setzte sich dafür ein, dass sie mehr Wertschätzung erhielten", weist seine Frau Helga Hagenlocher auf die Gründung der Europäischen Tierärzteunion hin. Als Präsident der Europäischen Union der Praktizierenden Tierärzte arbeitete er auch an der Entstehung der badisch-elsässischen Tierärztevereinigung mit. Unzählige weitere Gründungen sind dem Visionär zuzuschreiben, der als Rundfunktierarzt beim Südfunk Stuttgart tätig war. "Er liebte das Schreiben und war darin gewandt", wies Helga Hagenlocher auf seinen Chefredakteursposten bei der Zeitschrift "der praktische Tierarzt" und seine Fachbücher hin. 1973 wurde er erstmals mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und später mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse sowie mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit 62 Jahren bildete er sich zum Fachtierarzt für Schafe mit Schafherdenbetreuung in den umliegenden Landkreisen fort.