Eutingen Im Einsatz für benachteiligte Kinder

Eutingen. Aktuell sammelt sie Spenden für benachteiligte Kinder im Kreis Freudenstadt. "Wir hören immer, dass es Kindern in der Welt so schlecht geht", betont die Eutingerin, dass auch in der Region so manches Kind mit Problemen zu kämpfen hat, die selbst für einen Erwachsenen eine Herausforderung darstellen.

Als sie im vergangenen Jahr vom Sponsorenlauf der Kepler-Schule hörte, dessen Erlös benachteiligten Kinder über die Stiftung Eigen-Sinn Freudenstadt zugutekommen sollte, überlegte sie nicht lange. "Ich laufe eigentlich nicht gerne", betonte sie. Doch sie hielt die vorgegeben Runden durch und war auch dieses Jahr dabei. Ihre Familie, Freunde und weitere Unterstützer drückten ihr die Daumen für den Sponsorenlauf.

Selbst nach dem Lauf ist für die Sozialpädagogin und -arbeiterin die Hilfe nicht abgeschlossen. Sponsoren und Unterstützer können sich weiterhin melden. "Ich freue mich riesig über jeden, der mich unterstützt. Ein kleiner Geldbetrag hilft oder einfach nur weitersagen, damit noch mehr Leute darauf aufmerksam werden, die etwas Gutes tun wollen", betont die Mitarbeiterin bei Eigen-Sinn Freudenstadt.