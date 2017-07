Eutingen "Ich packe meinen Otto ein"

Gedichte und Gedächtnistraining

"Grüß Gott miteinander. Schön, dass so viele gekommen sind, bei dem schönen Wetter", begrüßte Maria Schäfer die Gäste und stimmte "Die Begegnung bringt" an. Sie hielt noch ein Juli-Gedicht bereit, in dem der Juli so viel zu arbeiten hatte, weil die Ären voll seien und die Beeren reif. Zusammen mit Edeltraud Kreidler und Anita Di Patti bewirtete Maria Schäfer die Senioren.

Nach Kaffee und Kuchen ging es weiter im Programm. Maria Schäfer trug ein weiteres Gedicht vor: "Jeder Tag schenke dir die Farben des Sommers- Klatschmohnrot für deine Seele, Veilchenblau für deine Träume…" Um in den Nachmittag hineinzufinden, spielten die Senioren "Ich packe meine Koffer für den Urlaub". Als Anna Bäder an der Reihe war, musste sie kurz nachdenken, weil vieles schon vergeben war. "Ich packe meinen Otto ein", sagte sie und brachte die Gruppe zum ­Lachen.