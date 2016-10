Eutingen Hymne hat Ohrwurm-Qualität

Der Komponist selbst, der die Noten in Auftrag geben musste, da er diesbezüglich herrlich talentfrei sei, wie er betonte, fügte an, dass das Stück nun so zu Papier gebracht wurde, dass es auch von einer Jugendkapelle gespielt werden könne.

Nun müssen es die drei Vereine nur noch einüben und bei jeder passender Gelegenheit spielen. Die Noten – die sie selbstverständlich kopieren dürfen – haben sie ja nun.