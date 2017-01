Eutingen Hopfa-Zopfler" sind 25 Jahre jung geworden

Die "Hopfa-Zopfler" wurden 25 Jahre jung, und Marlene und Wolfgang Binder sind seit der Gründung mit dabei. Auch Heike Raible, die die Gruppe seit 22 Jahren führt, wurde für ihr langjähriges Engagement geehrt.

Seit 25 Jahren ihrer Narrengilde treu sind Mohopser Stefan Graf, Marcel Müller, Silvia Häfner, die seit zwölf Jahren gleichzeitig die Gruppenführerin der Clowns ist, sowie Ilona Neumann und Rosi Wolfersberger. Für jeweils zehn Jahre in der Garde bekamen Sophie Baitinger und Hannah Wally den Zunftorden umgehängt, und für dieselbe Zeit in der NGG ging der Orden an Andrea Niethammer. Über die Ehrung für fünfjährige Mitgliedschaft in der Garde durften sich Johanna Kepernik und Sarah Häfner freuen.