Eutingen Hohe Kosten müssen investiert werden

Eutingen-Rohrdorf. Im ersten Teil soll der Bebauungsplan mit Umweltbericht und Artenschutz für den Bebauungsplan Gewerbegebiet "Neuer Bahnhof Ost" vom Büro Gfrörer aus Empfingen für knapp 20 000 Euro erstellt werden. In diesem Preis seien der Bebauungsplan, der Grünordnungsplan mit Umweltbericht und das Artenschutzgutachten enthalten. Da das Büro Gfrörer auch die Arbeiten für den Bebauungsplan Gewerbegebiet "Neuer Bahnhof West" übernehme, entstehe ein Synergieeffekt.

"Wir haben keine zwei Unternehmen, die aneinander vorbei arbeiten", erklärte Rolf Walddörfer. Er nannte für den Westteil ebenso Aufgaben wie die Erstellung des Bebauungsplans, des Grünordnungsplans mit Umweltbericht und das Artenschutzgutachten. Beim Grünordnungsplan mit Umweltbericht fehlte die Summe, weshalb Herbert Herzog bei der Gemeinde nachgefragt hatte. Als Zusatzleistung werde die Zusammenfassung der Erklärung, die planungsbegleitende Vermessung, die Verteidigung der Planung gegenüber Dritten und die Änderung des Flächennutzungsplans angeboten. Die Kosten würden sich auf beinahe 39 000 Euro belaufen.

"Für die Planung sind das natürlich schon hohe Kosten, aber diese müssen investiert werden", sagte Rolf Walddörfer und erklärte, dass ein Profi diese Aufgaben umsetzen müsse. Nur so könnten die Gewerbeflächen mit Parkplätzen, Straßen und anderen planerischen Elementen erfolgreich umgesetzt werden. Beim weiteren Punkt sprach er die Erschließungsstraßen, die Entwässerung und die Wasserversorgung des Gewerbegebiets "Neuer Bahnhof West" an, die im Erschließungsplan vorhanden sein sollten. Die dafür geplanten rund 132 000 Euro könnten im aktuellen und kommenden Haushaltsjahr berücksichtigt werden, schlug die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage vor.