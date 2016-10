Eutingen Hoftankstelle bringt einen Preis ein

Eutingen. Auf dem Bauernhof von Juliane und Winfried Vees in Eutingen können zehn Erdgasfahrzeuge pro Tag das von den Eheleuten selbst produzierte Biomethan tanken. Vom Anbau der Energiepflanzen, über die Produktion von Biogas bis hin zur Aufbereitung des Rohbiogas zu CNG liegt alles in einer Hand. Für die Eutinger ist die Tankstelle die logische Konsequenz aus ihrem Engagement für die erneuerbaren Energien.

So wird nicht nur Mais zu Methan vergoren, auf den Feldern rund um Eutingen wachsen auch das Szarvasi-Gras, die Durchwachsende Silphie, aber auch Luzerne, Ackerfutter, Wildpflanzen und Gras füttert der Betrieb in die Biogasanlage. Alles Futter können die Eheleute nicht selber anbauen, dafür reichen die 56 Hektar Fläche nicht aus. Zu hohen Preisen pachten, kommt nicht in Frage. "Wir arbeiten mit sechs Kollegen gut zusammen und die bauen für uns Energiepflanzen an", betont Winfried Vees. Das ist für eine Win-Win-Situation: "Wir bekommen die Inputstoffe für unsere Biogasanlage, aber auch meine Berufskollegen können von der erneuerbaren Energie profitieren."

Sogar Pferdemist füttert der Betrieb in die innovative Biogasanlage. "Dafür haben wir die Eindosierung in die Anlage extra ausgerichtet, denn für den Pferdebetrieb ist der Mist ein Problemstoff. Daher sind sie froh, hier einen Abnehmer zu haben", so Vees.