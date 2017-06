Eutingen Hindernis für Gewerbeansiedlung genommen

Auf eine Linksabbiegespur könne verzichtet werden, wenn die erforderlichen Flächen für eine verkürzte Linksabbiegespur freigehalten werden. "Wenn die Gemeinde das will, kann man das auch noch nachträglich machen", merkte Walddörfer an. "Die benötigte Fläche wird als gemeindeeigen behalten", so Herzog.

Zweite Anbindung wird aktuell nicht geplant

Der Ortschaftsrat habe vorgeschlagen, dass es über die Martin-Faßnacht-Straße eine zweite Zufahrtsmöglichkeit geben soll, wie es im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Kombinierten Verkehrsterminals (KVT) geplant gewesen sei.

Eine zweite Anbindung an die L 360 werde aktuell laut Verwaltung nicht gebaut. "Es bleibt bei der geplanten Fußwegverbindung von der Faßnacht-Straße zum Gehweg der L 360", heißt es.

Des Weiteren nahm das Eisenbahn-Bundesamt Stellung und wies darauf hin, dass die Flächen einer Eisenbahn des Bundes nicht überplant werden dürfen. Walddörfer merkte an, dass die Planunterlagen erneut öffentlich ausgelegt werden, aber die Frist zur Stellungnahme um 14 Tage verkürzt werde.

Einstimmig sprachen sich die Räte für den Beschluss aus. "Ist recht, wenn sich im Gewerbegebiet was tut und sich Betriebe ansiedeln", schloss Rolf Walddörfer.