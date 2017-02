Eutingen Helga Morlok hält Chor seit 65 Jahren die Treue

65 Jahre ist Helga Morlok im Kirchenchor, die erkrankt war. An unzähligen Proben und Auftritten hatte sie teilgenommen. Sie hatte zum einen den Ehrenbrief vom Diözesan-Cäcilienverband und den Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst erhalten.

Aufgrund der zahlreichen Ereignisse vermeldete Gertrud Maier im Namen der Kassiererin ein Plus. Die Frauengruppe um Organist Bernhard Schäfer sei gut aufgestellt, lediglich im Sopran könnten noch Sängerinnen dazukommen. Die Probe findet dienstags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt. "Wer Interesse hat, darf gerne dazu stoßen", sagte die Vorsitzende des Kirchenchors. Sie würde sich sehr über Verstärkung der Frauengruppe um Organist Bernhard Schäfer freuen. Die Sängerin müsse keine Kirchengängerin sein, sondern einfach Spaß am Singen haben. Für das laufende Jahr stehen wieder zahlreiche Umrahmungen von Gottesdiensten und Auftritte bei Geburtstagen an.