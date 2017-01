Eutingen Heiße Asche verursacht Brand

Eutingen. In Eutingen haben am Mittwochnachmittag Holzelemente einer Terrasse gebrannt. Die Feuerwehrabteilung Eutingen haben den Brand in der Stauffenbergstraße kurze Zeit später gelöscht. Als Ursache gab die Polizei an, dass nicht ausreichend abgekühlte Asche Ursache für das Feuer war.