Eutingen Heilige des Dezembers vorgestellt

Bernhard Vogl hatte die Kinder an der Gitarre begleitet und wurde vom Seniorentreff-Team gleich eingespannt. "Wenn ich eh schon da bin", lachte der Eutinger und spielte weiter. Passend zur kalten Jahreszeit bekam jeder Senior einen Glühwein. Die kommende Weihnachtszeit stand am Nachmittag im Mittelpunkt, weshalb das Team die Heiligen des Monats Dezember vorstellte.

Renate Müller schlüpfte in die Rolle der Heiligen Lucia, die das Licht und Speisen für die Armen gebracht hatte. Edeltraud Rakoczy verkörperte die Heilige Barbara, nach der der Barbarazweig benannt wurde, der so manche Stube ziert. Der Heilige Johannes wurde von Rosi Dekreon gespielt, der Apostel hat am 27. Dezember seinen Namenstag. Den Nikolaus, der am 6. Dezember gestorben ist, wurde von Hanna Kehm vorgestellt. Die Jesusmutter, die heilige Maria, war Marlies Creuzberger. Als Engel kam Ursula Galliou zur Gruppe dazu. Die gläubigen Senioren kannten die meisten Informationen, waren aber über die gelungene Umsetzung erfreut. Nachdenklich stimmte Helga Schaffner die Besucher mit den vier Kerzen der Weihnacht, Friede, Liebe, Glaube und die Hoffnung, die alle erloschenen Kerzen wieder entzündete.

Den Abschluss machte Renate Müller mit dem schwäbischen Gedicht "Schtille Nacht, heilige Nacht" von Maria Specker, das so gut zu Eutingen passe: "Unsre Orgel ist grad auch stumm." So fiel in dem Gedicht der Satz: "Die Orgel isch hee." Geschlossen wurde der Nachmittag mit dem Lied "Stille Nacht, Heilige Nacht", wobei der letzte Satz des Gedichts im Kopf blieb: "Seither sengt mer all Johr wieder, des scheeste von de Weihnachtslieder. Vom Gruber oder vom Mohr det gemacht: Schtille Nacht, Heilige Nacht."