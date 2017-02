Eutingen Gymnastikabteilung Eutingen feiert 50-jähriges Bestehen

Gegen den damaligen Gemeinderat traten die Teilnehmerinnen der Gymnastikabteilung Eutingen in einem Fußballspiel an. Ein Moment, der in die Geschichte der seit 50 Jahren bestehenden Gruppe eingeht. Bis heute treffen sich noch fünf Mitglieder und halten den Brauch am Leben.

Unter dem damaligen Vorsitzenden des Sportvereins Eutingen, Otto Schach, wurde die Gymnastikabteilung ins Leben gerufen. "Von Anfang an waren wir aber selbstständig", so die Mitglieder. Die Eutinger Turn- und Festhalle war frisch gebaut und wurde jeden Dienstag von rund 15 bis 18 Frauen besucht. Anfangs war die Nachfrage so groß, dass es eine Eutinger und Göttelfinger Gruppe gab. "Die Eutingerinnen haben sich immer von 20 bis 21 Uhr und die Göttelfingerinnen von 21 bis 22 Uhr getroffen", berichtet die damalige Vorsitzende Paula Klink. Nach der Aufwärmrunde folgten die Übungen. Zu Beginn wurden die neuen Geräte in der Halle, wie Reck und Kasten, stark eingebunden. Aber auch Zirkeltraining stand auf dem Programm. "Das hat richtig gut getan", denkt Paula Klink gerne an die schweißtreibenden Stunden zurück, die ihr die Beweglichkeit lange erhalten haben.

Die Fasnet stellte einen Höhepunkt dar