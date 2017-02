Eutingen Großprojekt für Eutingen: Belagsarbeiten beim Frachtzentrum

Der Idee von Rat Winfried Seele, die Querungshilfe als Zebrastreifen auszuweisen gab Jöchle keine großen Erfolgsaussichten. Eher ist hier schon eine Markierung mit roter Farbe, die ja auch eine gewisse Signalwirkung auf die Autofahrer hat, realistisch.

Ganz oben im Vollmaringer Weg, auf Höhe des Parkplatzes beim Kindergarten St. Georg, weist der Gehweg Risse und Unebenheiten auf. Für Fußgänger und Eltern mit Kinderwagen ist dies eine Gefahrenstelle. Die Sanierung erfolgt auf einer Länge von 43 Meter. In diesem Zusammenhang soll auch ein Leerrohr mitverlegt werden, so eine weitere Info zu geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen. 2000 Euro soll diese Maßnahme kosten.

Sind dieses beiden Maßnahmen straßenbautechnische Peanuts, so werden die Belagsarbeiten an der Zufahrt zum Frachtzentrum in Eutingen richtig viel Geld kosten. 125 000 Euro hat man im Haushalt 2017 dafür vorgesehen.

Die Zufahrt im Bereich der Einmündung zur B 14 weist erhebliche Schäden auf. Diese setzen sich ungefähr 100 Meter bis zur zweiten Kurve fort. Da das tägliche Verkehrsaufkommen sehr hoch ist, sollte zu der Trag- und Deckschicht eine Binderschicht eingebaut werden. Ein reiner Austausch der Deckschicht ist zu schwach und würde sehr schnell weitere Sanierungen der Asphaltbeläge nach sich ziehen. Da man das Postfrachtzentrum nicht stilllegen kann, würde man die Bau­maßnahem in die verkehrsberuhigte Zeit der Sommerferien legen und eine Sperrung der B 14 in dieser Zeit nutzen, betonte Jöchle. Über eine Ersatzfahrbahn, die nach Ende der Arbeiten zurückgebaut wird, würde man den Verkehr an der Baustelle vorbei leiten, so eine weitere Info zu diesem Großprojekt.

Rat Sebastian Lazar bemängelte in diesem Zusammenhang, dass man den geplanten Etat für Straßenunterhaltungsmaßnahmen von 300 000 Euro für 2017 nach gerade mal sechs Wochen fast schon aufgebraucht habe. Er regte an, dass man diese Budgets deckeln und dann tatsächlich auch den Deckel darauf lassen sollte. Aus diesem Grund enthielt er sich bei der Abstimmung zu den drei Projekten, die ansonsten mehrheitlich vom Bezirksbeirat als Empfehlung zur Genehmigung an den Gemeinderat weitergegeben wurden.