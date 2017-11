Eutingen Größtenteils Zustimmung für Pachtpreissenkung bei Jagdbogen

Weitingen

In Weitingen kostet die Pacht pro Jahr 2200 Euro. Bis soll sich zur neuen Periode bis 2027 drastisch ändern. Denn ab 2018 soll das Pachten eines Jagdbogens in Weitingen nur noch 900 Euro kosten. "Die Reduzierung kommt zustande, da der Wald hier einen hohen Freizeitwert hat und von vielen Spaziergängern oder Joggern genutzt wird. Das wirkt sich auf die Möglichkeiten der Jagd aus", sagte Ortsvorsteher Roland Raible bei der Ortschaftsratssitzung. Die Jagdausbeute sei daher geringer anzusehen, auch was die Wildschäden angehe. Außerdem gäbe es die Autobahn und viele Straßen, die die Jagd beeinträchtigten.

Auch bei der Lastenverteilung der Wildschäden gibt es Änderungen: Bisher mussten Wildschäden bis zu einer Höhe von 1000 Euro vom Pächter übernommen werden. Jetzt sollen die Pächter bei einem Wildschaden nur noch bis zu einer Schadenshöhe von 900 Euro (also der Pacht) belastet werden. Der weitere Anteil des Schadens geht dann zu Lasten des Verpächters beziehungsweise der gesamten Jagdgenossenschaft. "Die Jagdgenossenschaft hat dem so zugestimmt", erklärte Raible.