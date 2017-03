Eutingen Göttelfinger "Eintracht" ist klar auf dem aufsteigenden Ast

Trotz der zahlreichen Termine habe die 50-köpfige Stammkapelle nicht an Qualität verloren, betonte Dirigent Helmut Kiefer. Allerdings sei die Besetzung mit rund 60 Prozent anstatt Holz konträr, weshalb sich der Dirigent Verstärkungen im Holz wünschte. Mit "Hymn To The Sun" habe der Verein eine besondere Herausforderung am Konzert umgesetzt, was dem Dirigent sehr gut gefallen habe: "Die Spieldauer war genau richtig und das Konzert kam sehr gut an." Die gute Kameradschaft sei gestärkt worden, was sich unter anderem beim Besuch der Grünen Woche in Berlin widerspiegelte.

Bei der Verleihung der Münzen für die Probebesuche wurden vier Musiker ausgezeichnet. Nie gefehlt hatten Helmut Kiefer und Simone Schüßler. Stefan Flaig und Manfred Wehle erhielten für zweimaliges Fehlen eine Münze.

Gute Kameradschaft zeige sich auch im Jugendbereich, weshalb Jugendleiterin Melanie Deibler ansteigende Zahlen vermeldete, und von 27 Nachwuchsmusikern im Ausbildungsbereich berichtete. Die Jugendkapelle Göttelfingen/Baisingen bestehe zum Großteil aus Göttelfingern. Gesellige Termine wie das Jugendzeltlager wurden ergänzt um Auftritte beim Neckarfest oder der Schlachtplatte in Göttelfingen, ergänzte Lisa Jöchle für die verhinderte Jugenddirigentin Corinna Jöchle. "Das Niveau der Jugendkapelle stieg übers Jahr hinweg", freute sie sich.

Die Fachbereichsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Kameradschaft wolle weiter auf Flyerwerbung anstatt Plakate für die Veranstaltungen setzen. Chronistin Christel Teufel-Wally hatte die Höhepunkte wie die beiden Musikerhochzeiten, die Umrahmung der Erstkommunion sowie den Kameradschaftsabend in lustiger Manier verfasst, wofür sie viel Applaus erhielt.

Ortsvorsteherin Diana Wally nannte das Konzert einen kulturellen Höhepunkt: "Es ist nicht selbstverständlich, so gute Musik zu hören und dafür muss man nicht mal weit fahren." Für die Vereinsgemeinschaft sprach Heinz Röhm von der Narrengilde, die sich für das Miteinander am Eröffnungsball und bei der Schulhofhocketse bedankte, aber auch für die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen.