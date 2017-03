Eutingen Glatt verdoppelt: Beitrag erhöht sich kräftig

Eutingen. Vorsitzende Andrea Präg blickte auf ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Proben, einem erfolgreichen Konzert und erstmaliger Kinderchorbeteiligung zurück.

Schriftführerin Marianne Fleckenstein, für die Andrea Präg den Bericht vorlas, blickte auf den Auftritt bei der Fleckafasnet, die Teilnahme am Ferienprogramm und den Tagesausflug zur Landesgartenschau nach Öhringen.

Ebenfalls verlas die Vorsitzende den Bericht des neuen Dirigenten Patrick Rützel, der verhindert war. Er plane den Auftritt am 2. Juli bei den Musiktagen Horb und am 18. sowie 19. November mit Musiker Jörg Sommer. Zum dritten Mal soll das Singen unterm Weihnachtsbaum in der Eutinger Dorfmitte stattfinden, und zwar am 15. Dezember.