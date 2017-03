Das Eutinger Baugebiet "Stützen" lockt junge Familien an und damit wächst auch der Bedarf nach Spielflächen. Dem möchte die Gemeinde Rechnung tragen, indem der Spielplatz "Laiberin" beim Kinderhaus Fantadu erweitert wird – und zwar mit Spielgeräten für Kleinkinder. 30 000 Euro sind hierfür im Haushaltsplan einkalkuliert. Über mögliche Eigenleistungen der Eltern sollen 2000 Euro eingespart werden. Der Spielplatz soll nach Norden in Richtung Höhenstraße (Foto) erweitert werden. Der Kleinkindbereich soll eingezäunt werden, der bisher schon bestehende Spielplatzbereich bleibt offen zugänglich. Hinzu kommen sollen unter anderem eine Sandspielkombination, ein Holzlandhaus, eine Balancierspinne sowie zwei Federwipptiere und ein Trampolin. Die Erweiterung des Spielplatzes soll ab Ende April erfolgen, so dass der Platz ab Juni "bespielt" und die Sommersaison werden könnte. Foto: Dold